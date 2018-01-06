07 Ocak 2018 Pazar19 R.Ahir 1439
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  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
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Diriliş "Ertuğrul" 101.bölüm 2.fragmanı

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 101.bölüm 2.fragmanı yayınlandı...
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