Diriliş Ertuğrul 86.bölüm fragmanı! Şoke eden sahne...

Her bölümü ayrı bir heyecan uyandıran Diriliş Ertuğrul 86.bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1'in nefes kesen dizisi Diriliş Ertuğrul 86.bölümüyle izleyici şaşırtacak.

Son bölümü yayınlanmasının ardından yeni bölümü büyük merak konusu olan Diriliş Ertuğrul 86.bölüm fragmanı izleyici ile buluştu.

TRT 1 ve TV ekranlarının son dönemde en çok izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul yeni bölümü ile nefes kesecek. Geçtiğimiz hafta yapımcı şirketten yapılan açıklamaya göre yayınlanmayan Diriliş Ertuğrul bu hafta sizlerle olacak. Peki Diriliş Ertuğrul 86.bölümünde neler olacak? "Gök basmadıkça yer delinmedikçe Türk'ün dilini töresini kimse bozamaz" diyen Ertuğrul yeni kararları herkesi heyecanlandıracak. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve tüm detayları

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 86.BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 86.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? TAHMİNLER

Ertuğrul bey bütün olacaklardan habersiz Han'da ziyafet verir. Burada "Gök basmadıkça yer delinmedikçe Türk'ün dilini töresini kimse bozamaz" diyerek düşmanlarına kılıç çeker. Baskın olacak haberini ise Dündar Bey yetiştirir. Vasilyus ile Ural saldırıya hazırlanır. Ural Bey Çavdar obasının basar ve ona biat etmeyen Alpleri ve Beyleri öldürür. Ural Bey Çavdar obasını ele geçirir. Ural bey Hayme Ana, Hafza Hatun ve Halime Hatunu tam infaz edecekken Ertuğrul bey gelecektir. Ertuğrul bey haberi alır almaz yola koyulur ve tekrar obayı ele geçirir.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL NEDEN YAYINLANMAMIŞTI?

Dizimizin gelecekteki bölümlerinde yer alan aksiyon sahnelerinin çoğalması ve çekim koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle yeni bölümümüzün yayınına bir hafta ara vermek durumunda kaldık. Kalitemizden ödün vermemek amacıyla yapmış olduğumuz zorunlu arayı anlayışla karşılayacağınıza inanıyoruz.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 85.bölümü fragmanı yayınlandı. Sevilen dizi 03 Mayıs çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?



Baskın Ural ve Vasilius hain planlarına bir yenisini daha eklemiş, Dündar’ı ve Doğan’ı Konya yolu üzerinde tuzağa düşürmüşlerdir. Bu tuzak neticesinde Doğan’ı öldürüp Dündar’ı rehin almışlardır. Bu acı obada büyük yankı uyandırmıştır. Ertuğrul intikam yeminleri ederek alpları ve Aliyar’la birlikte yola çıkmıştır.

Önce Nikea’dan gelen birlik basılmış ardından Karacahisar Kalesine farklı kılıkta girilmiştir. Şimdi her tarafını intikam hırsı bürüyen Ertuğrul ve alpları, Karacahisar’da çetin bir cengin ortasındadırlar.

Diğer yandan Vasilius, Helena ile İmparatorun daveti üzerine düğün yapmak için Nikea’ya doğru yola çıkmıştır. Helena yola çıkmadan önce haberi Dumrul’a ulaştırmış, Dumrul da Ertuğrul’a iletmiştir. Ertuğrul, Helena’yı kurtarması için Bamsı’yı görevlendirmiştir. Bu Bamsı için büyük bir fırsattır.