18 Ocak 2018 Perşembe2 C.Evvel 1439
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  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı: Fetih

Diriliş Ertuğrul'da gelecek hafta neler olacak? Diriliş Ertuğrul nefes kesen yeni bölümüyle çarşamba günü ekranlara gelecek. İşte Diriliş Ertuğrul'un 103. bölümünün fragmanı.
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