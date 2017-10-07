07 Ekim 2017 Cumartesi17 Muharrem 1439
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Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı

İşte, Diriliş Ertuğrul yeni sezona dair detayları ve fragmanı… TRT’nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 4. Sezonu ne zaman başlayacak? Nefes kesen bir sonla sezona veda eden Diriliş Ertuğrul 92. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümleri merakla bekleniyor. 3 sezondur Çarşambaların reyting rekorlarını kıran, tek hakimi Diriliş Ertuğrul’un yeni sezonuna çok az bir zaman kaldı. Diriliş Ertuğrul hem yurt içinde hem de yurt dışında istikrarlı yükselişini sürdürdü ve en çok izlenen diziler arasındaki yerini aldı. Ekim ayında TRT ekranlarında yeni bölümleriyle yer almaya hazırlanan Diriliş’in 4. Sezon ilk fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul Yeni Sezon ne zaman başlayacak?

Dizinin başlangıcı için yapım şirketi tarafından henüz net bir tarih verilmezken geçen sezonlardan hareketle Ekim ayında TRT ekranlarında olması bekleniyor. 92. Bölümün yayınlanacağı tahmini tarih 25 Ekim 2017 Çarşamba olarak öngörülüyor.

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