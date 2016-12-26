26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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El Bab şehidinden geriye kalan türkü dinleyenlerin yüreklerini yaktı!

El Bab şehidi Ali Sezai Yalçın'dan geriye silah arkadaşlarıyla söylediği türkü kaldı.

Suriye'de devam eden 'Fırat Kalkanı' harekatında, El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerce şehit edilen askerlerden 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'dan geriye, görev yaptığı Suriye'de üç silah arkadaşı ile birlikte türkü söylemesinin görüntüleri kaldı.

YER BİLİNMEDİK, YERLER SURİYE

Geçen cuma günü Tokat'ın Erbaa İlçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan, Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın, Suriye'de üç silah arkadaşı ile birlikte söylediği türkünün videosu ortaya çıktı. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan videoda, şehit Uzman Çavuş Yalçın'ın, ilk olarak "Yer bilinmedik yerler, Suriye" dediği duyuluyor.

25 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Daha sonra şehit Ali Sezai Yalçın ile üç arkadaşı, 'Mihriban' türküsünü söylüyor. Videoda ayrıca askerlerin Türkiye'ye selam göndermeleri yer alıyor. El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerce şehit edilen Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın, şehit olmadan 25 gün önce nişanlanmıştı.

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