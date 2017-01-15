15 Ocak 2017 Pazar17 R.Ahir 1438
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El Bab'ta mermiyle çay karıştıran asker

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'a ait 198 hedefi vurdu. Bu sırada saha operasyonuna mola veren bir askerin çay videosu paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

198 HEDEF YERLE BİR EDİLDİ

Harekatın 145'inci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan 198 hedef Fırtına obüsü, tank ve çok namlulu roketatarlarla ateş atına alındı.

SON KALE TÜRKİYE HESABI PAYLAŞTI

Öte yandan; Twitter'dan, Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin son durumuna dair fotoğraf ve görüntüler paylaşan Son Kale Türkiye hesabı, bir askerin çay keyfini paylaştı.

ÇAY KAŞIĞI DEĞİL MERMİ..

Videoda; askerin çayını kaşık yerine mermi ile karıştırdığı görülüyor.

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