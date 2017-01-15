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- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
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El Bab'ta mermiyle çay karıştıran asker
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.
198 HEDEF YERLE BİR EDİLDİ
Harekatın 145'inci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan 198 hedef Fırtına obüsü, tank ve çok namlulu roketatarlarla ateş atına alındı.
SON KALE TÜRKİYE HESABI PAYLAŞTI
Öte yandan; Twitter'dan, Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin son durumuna dair fotoğraf ve görüntüler paylaşan Son Kale Türkiye hesabı, bir askerin çay keyfini paylaştı.
ÇAY KAŞIĞI DEĞİL MERMİ..
Videoda; askerin çayını kaşık yerine mermi ile karıştırdığı görülüyor.
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