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Emel Sayın Mehmetçiğe dua ederken gözyaşlarını tutamadı

Ünlü sanatçı Emel Sayın, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevini sürdüren Türk askerleri için "Yanık Ömer" adlı eseri seslendirdi.

Sayın, "İnşallah muzaffer olsunlar. İnşallah bu türküdeki gibi evli olanlar eşlerine, çocuklarına, nişanlı olanlar pembe güllerine kavuşsun ve hep birlikte düğün yapalım." diye konuştu.

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