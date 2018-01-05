Erdoğan'dan Beşiktaş Belediyesi açıklaması: Demek ki bir su kaçağı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bu tür açığa alma kararını eğer İçişleri Bakanlığı veriyorsa, burada demek ki bir su kaçağı var. Ataşehir'de ne olduysa burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı. İş adamlarımız, vatandaşlarımız, kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman yüzleşmeye var mısın dediğimizde işimiz ortada kalır diyerek birçoğu kaçıyor." diye konuştu.

