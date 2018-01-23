24 Ocak 2018 Çarşamba7 C.Evvel 1439
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Erdoğan'ın fotoğrafını öpüp temizleyen teyze sosyal medyayı salladı

Yol kenarında bir teyzenin 'billboard'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafını öptüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler hakkında sosyal medyada "İşte bu yüzden milletin adamı diyoruz" yorumları yapıldı.

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