20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Erzurumlu Efe Koçyiğit FETÖ elebaşı Gülen'e beddua ediyor

Sosyal medyada paylaşılan videolarıyla gündeme oturan ve dünyaca yıldızlar tarafından yakından takip edilen Erzurumlu 6 yaşındaki ‘Çitos Efe’ lakaplı Muhammed Efe Koçyiğit FETÖ elebaşı Gülen'e beddua etti.
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