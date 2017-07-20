20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Erzurumlu Efe Koçyiğit FETÖ elebaşı Gülen'e beddua ediyor
Sosyal medyada paylaşılan videolarıyla gündeme oturan ve dünyaca yıldızlar tarafından yakından takip edilen Erzurumlu 6 yaşındaki ‘Çitos Efe’ lakaplı Muhammed Efe Koçyiğit FETÖ elebaşı Gülen'e beddua etti.
20 Temmuz 2017 Perşembe 11:23
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