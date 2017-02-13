13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
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Eski AK Partili Vekilden referanduma ilahili destek!
Cumhurbaşkanlığı sistemi referandum tarihinin 16 Nisan olarak açıklanmasının ardından sürece destek vermek için yola çıkan eski milletvekili ve tasavvuf musikisi sanatçısı ilahi klibinde bir araya geldi.
13 Şubat 2017 Pazartesi 11:13
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