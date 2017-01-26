26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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'Evet' kampanyasına katılan Celal Kılıçdaroğlu: Kemal abi sen de var mısın?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, referanduma ilişkin 'evet' kampanyasına katılarak abisine, "Kemal abi sen de var mısın?" diye sordu.
26 Ocak 2017 Perşembe 08:10
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