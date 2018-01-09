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- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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Fareleri hipnotize eder gibi yakalayan kapan!
427 yıllık fare kapanıyla, adeta içgüdülerini yitirmiş 4 fare böyle yakalandı. Dört odalı çoklu fare kapanına üst üste gelen fareler yakalanmaktan kurtulamıyor.
09 Ocak 2018 Salı 16:56
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