28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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FETÖ dizilerle mesaj vermiş!
FETÖ'nün yayın organlarından Samanyolu TV'de geçtiğimiz döndemde yayınlanan bir dizide, Rus Büyükelçi Karlov'a suikastın birebir aynısının işlendiği ortaya çıkmıştı. Büyük şaşkınlığa neden olan bu sahnenin devamında ise korkutan görüntüler yer aldı
28 Aralık 2016 Çarşamba 14:59
Terör örgütü FETÖ’nün yayın organlarından Samanyolu TV’de yayınlanan Nizama Adanmış Ruhlar’ın 89. bölümünde yayınlanan büyükelçiye suikast sahnesinde, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastının benzerliğinin ortaya çıkmasından sonra bugün sosyal medyada paylaşılan aynı diziye ait yeni bir sahne ise dikkat çekti.
YILBAŞINDA NOEL BABA KILIĞINDA...
Dizinin 90. bölümünde Noel baba kılığında bir kişi Türkiye'de bombalı eylem hazırlığı yapıyor. Dizinin bir önceki bölümünde büyükelçi suikastının birebir sahnelenmesi ve bir sonraki bölümün yılbaşına denk gelmesi akıllara soru işaretleri getirdi.
FETÖ dizisinde yayınlanan sahnede oyuncak içine yerleştirilen bombalarla saldırı yapılması planlanıyor.
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