28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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FETÖ dizilerle mesaj vermiş!

FETÖ'nün yayın organlarından Samanyolu TV'de geçtiğimiz döndemde yayınlanan bir dizide, Rus Büyükelçi Karlov'a suikastın birebir aynısının işlendiği ortaya çıkmıştı. Büyük şaşkınlığa neden olan bu sahnenin devamında ise korkutan görüntüler yer aldı

Terör örgütü FETÖ’nün yayın organlarından Samanyolu TV’de yayınlanan Nizama Adanmış Ruhlar’ın 89. bölümünde yayınlanan büyükelçiye suikast sahnesinde, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastının benzerliğinin ortaya çıkmasından sonra  bugün sosyal medyada paylaşılan aynı diziye ait yeni bir sahne ise dikkat çekti.

YILBAŞINDA NOEL BABA KILIĞINDA...

Dizinin 90. bölümünde Noel baba kılığında bir kişi Türkiye'de bombalı eylem hazırlığı yapıyor. Dizinin bir önceki bölümünde büyükelçi suikastının birebir sahnelenmesi ve bir sonraki bölümün yılbaşına denk gelmesi akıllara soru işaretleri getirdi.

FETÖ dizisinde yayınlanan sahnede oyuncak içine yerleştirilen bombalarla saldırı yapılması planlanıyor.

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