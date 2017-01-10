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- “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
- “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde sıcak saatler yaşanıyor. Çok sayıda silah sesi duyuldu. Vatandaşlar kaçışırken, polislerin çatışması sürüyor.
TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.23 sıralarında peş peşe silah sesleri gelince bölgeye takviye ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları bir polisin yaralı olduğunu, yerde yatan bir kişinin de ölen terörist olduğunun sanıldığını söyledi.
CANLI BOMBA İDDİASI
Görgü tanıkları canlı bombanın Emniyet Müdürlüğü binasına girmek isterken öldürüldüğünü söyledi.
POLİS İKİNCİ TERÖRİSTİN PEŞİNDE
Polisin Kamil Ocak Stadyumuna yakın bir bölgede aracıyla kaçmaya çalışan ikinci bir teröristin peşinde olduğu bildirildi.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OLAY YERİNDE
Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi intikal etti.
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