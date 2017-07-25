25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Harun Kolçak'ın cenazesinde akılalmaz görüntüler!

Hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın cenaze töreninde insanların Kolçak'ın tabutuyla fotoğraf çekme yarışına girmesi izleyenleri üzdü.

Tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın cenazesi, geçen cuma günü Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Asım Kocabıyık Camisi'nde düzenlenen törenin ardından annesinin yanında toprağa verildi.

Türk sinemasının efsane isimlerinden, babası Eşref Kolçak'ın da katıldığı cenazede, usta sanatçının sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze töreni sırasında bazı kişilerin, tabut önünde fotoğraf çekmesi hatta selfie yapması şaşkınlığa neden oldu.

"YAZIK ÇOK YAZIK"

Harun Kolçak'ın cenazesinde selfie yarışı yapılınca sosyal medya kullanıcıları "Yazık çok yazık" diyerek tepki gösterdi.

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