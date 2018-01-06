06 Ocak 2018 Cumartesi19 R.Ahir 1439
- ABD Pakistan'dan vazgeçemiyorBaşakşehirli Elia'dan Fenerbahçe itirafı!Korkunç olay! Aracında donarak öldoüTürkiye'den 6 yıl sonra bir ilk!Nuri Şahin'den Cenk Tosun'a esprili tebrik!Acemi asker canlı bomba iddiasıyla tutuklandıTeröristlerin hain pususu böyle imha edildiOyun anlayışı uymayınca takımdan kovuldu!Uzakdoğu'da gerilim tırmanıyorÜmit Özat'tan iki bomba birden!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:51 Güneş 08:22 Öğle 13:16 İkindi 15:36 Akşam 17:57 Yatsı 19:23
- 15°C Adana
- 9°C Adıyaman
- 3°C Afyon
- 2°C Ağrı
- 9°C Amasya
- 4°C Ankara
- 16°C Antalya
- 9°C Artvin
- 8°C Aydın
- 1°C Balıkesir
- BIST: 116.638 0.99
- Altın: 158,478 -0.50
- Dolar: 3,7341 -0.46
- Euro: 4,4957 -0.66
Hemşirenin insanlık dışı hareketi şoke etti!
Yenidoğan bir bebeğin kafasıyla oynayıp kahkahalar atan hemşire büyük tepki topladı.
06 Ocak 2018 Cumartesi 11:18
Suudi Arabistan'da yaşanan olay sonrası açıklama yapan sağlık bakanlığı yetkilileri, inceleme sonucu hastanede görev yapan üç hemşirenin görevden alındığını belirtti.
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.