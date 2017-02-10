10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
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Herkes Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini konuşuyor!
BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun aracında seyir halindeyken namaz kıldığı görüntüler gündem oldu.
10 Şubat 2017 Cuma 08:24
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Muhsin Yazıcıoğlu'nun makam aracı otoyolun kenarında kendisini bekleyen kalabalığın yanında duruyor.
Yazıcoğlu'nun koruması aşağı inmesi için aracın kapısını açıyor. O anda Merhum Yazıcıoğlu'nun namaz kıldığını gören koruma kapıyı kapatarak çevredekilere el işaretiyle Muhsin Yazıcıoğlu'nun namaz kıldığını söylüyor.
Yazıcıoğlu namazını kıldıktan sonra araçtan çıkarak bekleyen kalabalıkla teker teker tokalaşıyor.
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