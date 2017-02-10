10 Şubat 2017 Cuma14 C.Evvel 1438
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Herkes Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini konuşuyor!

BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun aracında seyir halindeyken namaz kıldığı görüntüler gündem oldu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Muhsin Yazıcıoğlu'nun makam aracı otoyolun kenarında kendisini bekleyen kalabalığın yanında duruyor.

Yazıcoğlu'nun koruması aşağı inmesi için aracın kapısını açıyor. O anda Merhum Yazıcıoğlu'nun namaz kıldığını gören koruma kapıyı kapatarak çevredekilere el işaretiyle Muhsin Yazıcıoğlu'nun namaz kıldığını söylüyor.

Yazıcıoğlu namazını kıldıktan sonra araçtan çıkarak bekleyen kalabalıkla teker teker tokalaşıyor.

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