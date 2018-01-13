13 Ocak 2018 Cumartesi25 R.Ahir 1439
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Huawei Mate 10 Pro Porsche Design fiyatıyla dudak uçuklatıyor

Şirketin Porsche Design iş birliğinde geliştirdiği Mate 10 Pro Porsche Design, 18 Şubat'ta Amazon, Best Buy ve Microsoft mağazaları üzerinden satışa sunulacak.

Telefon Porsche Design mağazalarında şubat ayının sonunda kullanıcıların beğenisine sunulacak. Huawei Mate 10 Pro Porsche Design'ın satış fiyatı ise 1.225 dolar. Apple'ın yeni amiral gemisi telefonu iPhone X'un yurt dışındaki fiyatının 1.000 dolar olduğunu ve şirketin yeni telefonunun daha yüksek bir fiyata sahip olduğunu belirtelim.

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