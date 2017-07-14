14 Temmuz 2017 Cuma19 Şevval 1438
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İkiz şehitlerin babasının duygulandıran konuşması
Beştepe'de 15 Temmuz Şehitleri anma programında şehit ikiz polislerin babasının konuşması izleyenleri duygulandırdı.
14 Temmuz 2017 Cuma 00:55
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini anma programı başladı.
ŞEHİT BABASININ SÖZLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU
Gölbaşı'nda şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babasının konuşması esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına boğuldu.
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