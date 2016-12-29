29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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İngiliz The Guardian gazetesi, korkunç bir skandala imza attı
PKK'lı teröristin yer aldığı bir fotoğrafı "Yılın fotoğrafı adayları" arasında gösterdi. Ayrıca fotoğrafın altında da Cizre'de kimyasal gaz kullanıldığı dair alan bir bilgi de verdi.
29 Aralık 2016 Perşembe 13:08
Ayrıca Deutsche Welle de Türkiye ile ilgili bir habere Tunus'ta çekilmiş bir fotoğrafı kullanarak bir algı operasyonuna imza attı.
Dünyaca ünlü Time dergisi 2016 yılına damga vuran 10 fotoğrafı seçti. Fotoğraflar arasında Türkiye'den de bir kare bulunuyor. Ama karede yine bir algı operasyonu söz konusu. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan bunca fotoğraf arasından köprüde halktan dayak yiyen asker fotoğrafını seçtiler. Ve 240 vatandaşı şehit edenler onlar değilmiş gibi mağdur gösterdiler.
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