02 Ocak 2017 Pazartesi4 R.Ahir 1438
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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İran'da Aşure günü programında inanılmaz kaza!
İran'da Aşure günü programında bir kişi bayrak elektrik teline temas edince aşağı düşüp öldü
02 Ocak 2017 Pazartesi 10:51
Bir şahsın tuttuğu bayrak, elektrik direğine temas etti. Bir anda akıma kapılan adam aşağı düştü ve olay yerine hayatını kaybetti. O anlarsa kameraya yansıdı.
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