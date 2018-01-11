12 Ocak 2018 Cuma24 R.Ahir 1439
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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İşte dünyanın en güvenli otomobili!
Sağlamlığıyla ünlü Volvo'nun XC60 modeli, 2017 üretim araçlar arasında sağlamlık testinde birinci oldu.
11 Ocak 2018 Perşembe 23:46
Araç girdiği testlerde; yetişkinlerde %98, çocuk koltuğunda %87, yaya güvenliğinde %76, güvenlik yardımcısında ise %95 başarı kazandı.
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