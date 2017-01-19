19 Ocak 2017 Perşembe21 R.Ahir 1438
- İşte Reina katliamının görüntüleriOlay rapor ortaya çıktı! 'Görmedim, duymadım...'Araç sahipleri dikkat! Zam geldiİtalya'da korkunç çığ felaketi: 30 kişi hayatını kaybetti!Gıda fiyatlarına fren geliyorBüyükanneye destekde pilot iller belli olduAÖF'de okuyan öğrenciler dikkat!Dünya devlerinden Türkiye kararı!Alanında tek olan milli akaryakıt şirketi Türkiye Petrolleri satıldıRusya'dan ilk kıtalararası füze denemesi
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- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
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İşte Reina katliamının görüntüleri
39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını düzenleyen saldırgana ait her gün yeni bir görüntü ortaya çıkıyor. Yılbaşında İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne yönelik düzenlen saldırıya ait daha önce yayınlanmamış görüntüler ilk kez dün akşam yayınlandı.
19 Ocak 2017 Perşembe 11:13
Görüntülerde terörist Abdülkadir Masharipov'un, 'flashbang'i kullanacağı sırada yapılan müdahale sonucu elinde patladığı görülüyor. 10 saniye kadar sersemleyen hain, kendine gelince hemen dışarı çıkıyor. Polis ekiplerinin durduğu terörist, elindeki kanamayı gösterip yaralanan Reina müşterilerinden biri olduğu yalanıyla olay yerinden uzaklaşıyor.
YARALI OLARAK KURTULDU
Terörist Abdülkadir Masharipov'un, 'flashbang'i atmak üzere olduğu sırada, nişanlısını korumaya çalışan T.B.'nin tekme atmasıyla dengesini yitirmesi ve flash bombasının elinde patlaması yaralanmasına sebep oldu. İsmail Saymaz'ın konuştuğu T.B., saldırganın tek başına olmadığını düşündüğü için müdahale etmeyip nişanlısını ve kendisini korumaya çalıştığını belirtti.
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