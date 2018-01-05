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- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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İtirafçı olan FETÖ'cü yüzbaşı adliyeye yüzünü kapatarak geldi
FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi.
05 Ocak 2018 Cuma 14:50
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