12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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Kaçak elektrik kullanırken yakalanan dayı izlenme rekoru kırıyor

Doğulu bir vatandaşın, kaçak elektrik kullandığını söyleyen memura verdiği tepki sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.

Doğulu bir vatandaşın, kaçak elektrik kullandığını  söyleyen memura verdiği tepki sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.

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