12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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Kaçak elektrik kullanırken yakalanan dayı izlenme rekoru kırıyor
Doğulu bir vatandaşın, kaçak elektrik kullandığını söyleyen memura verdiği tepki sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.
12 Aralık 2017 Salı 16:14
Doğulu bir vatandaşın, kaçak elektrik kullandığını söyleyen memura verdiği tepki sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.
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