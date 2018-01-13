13 Ocak 2018 Cumartesi25 R.Ahir 1439
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Kafası bidona sıkışan köpek için seferber oldular

Gümüşhane'de kafası bidona sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Torul ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Kopuz köyünde vatandaşlar, kafasını bidona sıkışmış bir köpeği farketti.Köpeği yakalayarak bidonu çıkarmak isteyen köylüler başarılı olamadı. Bunu üzerine köylüler, Torul Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Torul'dan 5 kişilik ekiple yola çıkan görevliler, köye gelerek köpeği, başının sıkıştığı bidondan çıkardı.

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