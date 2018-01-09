09 Ocak 2018 Salı22 R.Ahir 1439
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Kaplana diklenen maymun görenleri hayrete düşürüyor

Safari turunda turistlerin kamerasına yansıyan görüntülerde, maymunun kaplana diklenndiği anlar böyle kaydedildi.
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