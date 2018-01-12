12 Ocak 2018 Cuma25 R.Ahir 1439
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Karadeniz kedisi böyle olur!
Trabzon Vakfıkebir'de kendisine havlayan bir köpeği kovalayan kedi sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
12 Ocak 2018 Cuma 15:01
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