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Kedilere saldıran yürek yemiş lağım faresi!
5 kedinin arasına korkusuzca dalan fare kedilerden bir tanesinin üzerine atlayarak ısırdı.
09 Ocak 2018 Salı 11:58
Kedilerin arasından biraz daha cesaretli olan bir tanesi fareye yaklaşmayı denese de fare köşeye sıkışır gibi olduğunda saldırıya geçiyor ve kediyi geri püskürtüyor. Rusya'da çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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