13 Ocak 2018 Cumartesi25 R.Ahir 1439
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Kemal Uygur'dan 'Zenginlik nedir?' sorusuna paylaşım rekoru kıran cevap
Ünlü oyuncu Süheyl Uygur'un "Zenginlik nedir? sorusuna kardeşi Kemal Uygur'un verdiği yanıt sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.
13 Ocak 2018 Cumartesi 00:16
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