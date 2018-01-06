06 Ocak 2018 Cumartesi19 R.Ahir 1439
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Kendine kağıttan kuyruk yapan akıl küpü papağan

Kağıtları gagasıyla özenle ve düzgün bir şekilde tek tek keserek, tüylerinin arasına koyan papağan sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından izlenen papağanın sevimli anları kameraya böyle yansıyor.

 

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