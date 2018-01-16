16 Ocak 2018 Salı29 R.Ahir 1439
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"Kılıçdaroğlu gibi karikatür bir tipin partisine böyle bir İl Başkanı yakışırdı"

​AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, CHP'nin yeni seçilen İstanbul İl Başkanı'nın sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlara sert tepki göstererek, "Ey Kemal Efendi! Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu" diye konuştu.

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