11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
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Kılıçdaroğlu için salya sümük ağlayan teyze
CHP'nin Maltepe mitingine gidemediği için ağlayan teyze sosyal medyada alay konusu oldu...
11 Temmuz 2017 Salı 10:02
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