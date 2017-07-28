28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
- FETÖ, darbeci askerler için fon oluşturmuşHidayet Karaca ve Ali Fuat Yılmazer için istenilen ceza belli olduBu kare sosyal medyayı salladıİnanılmaz görüntü! İstanbul'dan kaçıyorlar!Abdullah Gül'den flaş açıklamaÜnlü oyuncu namaz kılarken fotoğrafını paylaştıVe Galatasaray açıkladı! Lucescu 3-4 gün içinde...Kızını boğulmaktan kurtaran imamdan acı haberPolisten sıcak takip! Bu şekilde ele geçirildi...Buzdolabından çıktı! Ekipleri şaşkına çevirdi
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- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
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'Kudüs için ayaktayım, çünkü insanım'
Kudüs'te inanç özgürlüğüne yönelik saldırılara suskun kalmanın bir insanlık suçu olduğu düşüncesiyle harekete geçildi.
28 Temmuz 2017 Cuma 14:16
Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda siyasetçi, sanatçı, aktivist ve medya mensubu, sosyal medya üzerinden farkındalık oluşturmak üzere bir kampanya başlatıldı.
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