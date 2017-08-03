Kurtlar Vadisi FETÖ'yü beyazperdeye taşıdı

Kurtlar Vadisi'nin FETÖ'yü konu alan yeni filmi Kurtlar Vadisi Vatan'ın ilk fragmanı yayınlandı.

Şimdiye kadar hem televizyonda dizilerle hem de beyaz perdede izleyiciyle buluşan Kurtlar Vadisi'nin yeni sinema filmi olan Kurtlar Vadisi Vatan için ilk fragman yapımcı Pana Film tarafından yayınlandı.

KURTLAR VADİSİ VATAN'DAN İLK FRAGMAN

Şimdiye kadar beyaz perdede Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin ile 3 kere izleyiciyle buluşan Kurtlar Vadisi, 15 Temmuz darbe girişimini konu edinecek olan Kurtlar Vadisi Vatan ile izleyiciyle bir kere daha buluşacak. Dizinin fragman galası bu akşam yapıldı.

Pana Film'in yeni projesi "Kurtlar Vadisi Vatan" 29 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Necati Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı, uzun yıllar televizyon dizisi olarak ekranlara gelen ve daha önce 4 ayrı sinema filmi çekilen Kurtlar Vadisi'nin yeni filminin fragman galası Zorlu Center'da gerçekleşti.

'SENARYOYU OKUDUĞUMDA AĞLADIM'

Çekimlerin Antalya'da yapıldığını ve şehrin doğasının çekimlere çok yatkın olduğunu aktaran Şaşmaz, "Doğal bir plato olarak gördük orayı. Değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki filmlerimizde de çekim yapmayı düşünüyoruz. Filmde oyuncularımızla çok güzel ekip ruhunu yaşadık. Anlattığımız konu Türkiye'nin yaşamış olduğu o malum gecenin perde arkası ve sorunların ana kaynaklarıydı. Bunları oynamak, aynı düşünceyi paylaşamasak bile orada bulunmak, o karakterleri oynamak yürek isterdi." değerlendirmesini yaptı.

Filmin yönetmen koltuğunda oturan Serdar Akar da kendilerinin de ortaya çıkacak filmi çok merak ettiklerini ve emeklerinin seyircide karşılık bulacağına inandıklarını kaydetti.

Habertürk