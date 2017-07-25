25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Kurtlar Vadisi'nde İsrail'i çıldırtan sahne!
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 2010 yılında yayınlanan bölümü sosyal medyada büyük ilgi görüyor...
25 Temmuz 2017 Salı 14:55
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 2010 yılında yayınlanan bölümlerinden kısa bir kesit.
SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN VİDEO
İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanları katlettiği şu günlerde bu sahneler sosyal medyada tekrar tekrar izleniyor...
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