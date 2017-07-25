25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Kurtlar Vadisi'nde İsrail'i çıldırtan sahne!

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 2010 yılında yayınlanan bölümü sosyal medyada büyük ilgi görüyor...

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 2010 yılında yayınlanan bölümlerinden kısa bir kesit.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN VİDEO

İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanları katlettiği şu günlerde bu sahneler sosyal medyada tekrar tekrar izleniyor...

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