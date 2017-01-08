08 Ocak 2017 Pazar10 R.Ahir 1438
- "2017'de girişimciye büyük destek geliyorRüzgar Çetin muhabirleri görünce paniklediHaber geldi! İstanbul'da eğitime kar engeliFirari FETÖ'cü ABD'de rektör oldu!İstanbul'da kar ne kadar sürecek?2010 yılına dikkat! CHP ve HDP aynı taktiği yapacakİsrail'de saldırı! Kamyonla kalabalığa daldıİran'dan kritik 'Türkiye' açıklamasıİstanbul'da kırmızı alarm! 1347 araç ve 7 bin personelle...İki kritik bölge DEAŞ'ın elinden alındı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
- “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
İmsak 06:50 Güneş 08:22 Öğle 13:18 İkindi 15:38 Akşam 18:00 Yatsı 19:26
- 12°C Adana
- 7°C Adıyaman
- -5°C Afyon
- 3°C Ağrı
- -1°C Amasya
- -2°C Ankara
- 10°C Antalya
- 5°C Artvin
- 5°C Aydın
- -3°C Balıkesir
- BIST: 77.107 0.94
- Altın: 137,557 0.83
- Dolar: 3,6304 0.84
- Euro: 3,8336 0.46
Kuşun ayakları demire yapıştı
ABD’de dondurucu soğuklar, hayvanları da zor durumda bıraktı. Bir kuşun ayakları, üzerine konduğu demir boruya yapıştı. Hayvanın yardımınaysa durumu fark eden çiftçi koştu.
08 Ocak 2017 Pazar 14:38
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.