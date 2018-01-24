25 Ocak 2018 Perşembe8 C.Evvel 1439
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Lamborghini'yi gaza getiren TOFAŞ
Yolda Lamborghini gören TOFAŞ'lı gençler, bir anda heyecanlanıp lüks aracı geçiyorlar. Gaza gelen Lamborghini ise hızla TOFAŞ'ın yanından geçip gözden kayboluyor.
24 Ocak 2018 Çarşamba 14:46
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