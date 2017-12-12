12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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Mantar toplayan vatandaş: Yerini kimseye söylemem
Ilık ve nemli ortamları seven mantarlar, sonbahar aylarına girilmesiyle birlikte kendilerini göstermeye başladı. Bir grup vatandaş doğadan mantar toplarken videoya çekti, izleyicilere peşinen "yerini kimseye söylemeyiz" diye espri yaptı. İşte o anlar:
12 Aralık 2017 Salı 11:29
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