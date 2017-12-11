11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
- Hükümetten Almanya'ya uyarı! Zararlı çıkarFikret Orman'dan kuraya ilk yorum!Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi belli oldu!Mehmetçiğin PKK'lı teröristi vurma anı karemadaTrump'ın kararı hepsinin hesabını bozduAmerika alev alev! Yangın kontrol altına alınamıyorKore gazisinden 'Ayla'yı ilk ben buldum iddiasıKudüs kararıyla ABD savaşı barışa tercih ettiTürkiye Avrupa'nın 3 katıTOKİ 2023 hedefini açıkladı!
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- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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Mehmetçiğin PKK'lı teröristi vurma anı karemada
Sosyal medyada "Mehmetçiğin PKK'lı teröristi vurma anı" denilerek paylaşılan bir video izlenme rekoruna koşuyor. Videonun gerçek mi yoksa beğeni toplamak için ortaya atılmış bir yalan mı olduğu bilinmiyor.
11 Aralık 2017 Pazartesi 14:15
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