11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
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Mehmetçiğin PKK'lı teröristi vurma anı karemada

Sosyal medyada "Mehmetçiğin PKK'lı teröristi vurma anı" denilerek paylaşılan bir video izlenme rekoruna koşuyor. Videonun gerçek mi yoksa beğeni toplamak için ortaya atılmış bir yalan mı olduğu bilinmiyor.
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