29 Ocak 2018 Pazartesi11 C.Evvel 1439
- Karabük’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralıAlmanya PKK'yı tartışıyor!Tokat'ta kasapta silahlı kavga: 2 ölüSevilla uzatmalarda yıkıldı!Mehmetçik: Ana karargahlarını dağıttık!Wolfsburg'u Yunus Mallı uçurdu!Onur Kıvrak: Ben robot değilimHakan'lı Milan sahasında galipAtaman: Galibiyet önem arz etmiyorRıza Çalımbay: Bizi üzen şey...
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Mehmetçik Burseya Dağı'na Türk Bayrağını böyle astı!
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, PYD/PKK'dan ele geçirildi.
28 Ocak 2018 Pazar 22:38
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