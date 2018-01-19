19 Ocak 2018 Cuma3 C.Evvel 1439
- ABD'den skandal PKK hamlesi!PYD mevzileri yerle bir!Mahkemeden Mehmet Altan kararı!Suriye'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan ilk yorum!Mehmetçiğe tam destek! Suriye'den sıcak karelerYok böyle karşılama! İran'ı ayağa kaldırdıAfrin sınırında görüntülendi! "Kör edecek"Sakal nedeniyle işten atılma davasında kararLavrov'dan Avrupa'yı korkutan açıklamaTank yıkama tabancası Mercedes'in içine konursa...
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:49 Güneş 08:18 Öğle 13:21 İkindi 15:49 Akşam 18:11 Yatsı 19:35
- 8°C Adana
- 5°C Adıyaman
- -2°C Afyon
- -1°C Ağrı
- 3°C Amasya
- -1°C Ankara
- 9°C Antalya
- 3°C Artvin
- 7°C Aydın
- 1°C Balıkesir
- BIST: 115.147 -1.46
- Altın: 163,343 1.48
- Dolar: 3,8058 0.95
- Euro: 4,6547 0.85
Mehmetçik Kut'ül Amare'de gelecek hafta neler olacak?
İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Mehmetçik Kut'ül Amare nefes kesen yeni bölümüyle perşembe günü ekranlara gelecek.
19 Ocak 2018 Cuma 14:47
İşte Mehmetçik Kut'ül Amare'nin 2. bölümünün fragmanı.
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.