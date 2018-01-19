19 Ocak 2018 Cuma3 C.Evvel 1439
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  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Mehmetçik Kut'ül Amare'de gelecek hafta neler olacak?

İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Mehmetçik Kut'ül Amare nefes kesen yeni bölümüyle perşembe günü ekranlara gelecek.

İşte Mehmetçik Kut'ül Amare'nin 2. bölümünün fragmanı.

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