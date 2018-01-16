16 Ocak 2018 Salı29 R.Ahir 1439
- İsrail'in yeni planı ortaya çıktıBaşbakan formülü açıkladı!Afrin için dilekçe yağıyor!Kritik görüşme!NATO'dan Türkiye açıklaması!Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!Milli güreşçimizden çılgın hareket!Gözlerin çevrildiği İncirlik Üssü'nde yoğunluk!ABD'li kurumdan skandal Türkiye raporu!Afrin'e bomba yağacak...İşte o mevziler
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Mete Yarar'dan AK Parti-MHP ittifakını eleştirenlere müthişcevap
Bir televizyon kanalında, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasını eleştiren Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu'na Mete Yarar cevap verdi.
16 Ocak 2018 Salı 15:10
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasını eleştiren Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu'na, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
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