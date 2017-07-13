13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
- Şehidin kanlı bayrağı babasındaYardım ederken DEAŞ'çı ilan edildik!Akşener'e çok sert cevap!Minik Ege hastalığa daha fazla direnemedi...'3 Adam'ın fişini çekti!Demet Akalın'dan 15 Temmuz kararı!MHP'den çok konuşulacak 15 Temmuz videosu!Vites kutusundan çıkan görenler şoke etti!Kayseri'de vahşet! Çocukları bakkala yollayıp..Alamadığı şirketi yok etmeye çok yakın
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- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
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MHP'den çok konuşulacak 15 Temmuz videosu!
15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin 1. yıldönümünde MHP'nin hazırladığı reklam filmi büyük beğeni kazandı.
13 Temmuz 2017 Perşembe 12:55
15 Temmuz'dan 9 ay önce, Zaman gazetesinin darbeye çağrı yapan reklam filmine cevap olarak hazırlanan film, MHP Ataşehir İlçe Başkanlığı tarafından yayınlandı.
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