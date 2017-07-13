13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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MHP'den çok konuşulacak 15 Temmuz videosu!

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin 1. yıldönümünde MHP'nin hazırladığı reklam filmi büyük beğeni kazandı.

15 Temmuz'dan 9 ay önce, Zaman gazetesinin darbeye çağrı yapan reklam filmine cevap olarak hazırlanan film, MHP Ataşehir İlçe Başkanlığı tarafından yayınlandı.

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