16 Ocak 2018 Salı29 R.Ahir 1439
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Milli güreşçimizden çılgın hareket!

​Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Oğuzhan Yalçın, eşine az rastlanan bir harekete imza attı.

 Yalçın, turnuvadaki ilk maçında Norveçli sporcu Thoresen ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında müthiş bir oyuna imza atan Oğuzhan'ın bu hareketi turnuvada günün en iyi hareketi seçildi.

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