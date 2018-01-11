11 Ocak 2018 Perşembe24 R.Ahir 1439
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Mutlaka izleyin: Hırsızların akıllara zarar yöntemi!

Aydın'da "bilyeli maymuncuk" diye tabir edilen özel cihazla 12 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Hırsızlıkta özel yapım maktabın kullanıldığını anlatan polis, "Hırsızlar boş bir maymuncuğa, bakır tel yerleştirip, bunu matkabın ucuna takarak birkaç saniye içerisinde kapıyı çok rahat bir şekilde açabiliyor. Kapının göbeğine hiçbir zarar vermiyor. Vatandaş evine geldiği zaman kapısını açıyor, hiçbir dağınıklık yok. Eşinden çocuğundan şüpheleniyor" dedi.

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