11 Ocak 2018 Perşembe24 R.Ahir 1439
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- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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Mutlaka izleyin: Hırsızların akıllara zarar yöntemi!
Aydın'da "bilyeli maymuncuk" diye tabir edilen özel cihazla 12 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
11 Ocak 2018 Perşembe 13:31
Hırsızlıkta özel yapım maktabın kullanıldığını anlatan polis, "Hırsızlar boş bir maymuncuğa, bakır tel yerleştirip, bunu matkabın ucuna takarak birkaç saniye içerisinde kapıyı çok rahat bir şekilde açabiliyor. Kapının göbeğine hiçbir zarar vermiyor. Vatandaş evine geldiği zaman kapısını açıyor, hiçbir dağınıklık yok. Eşinden çocuğundan şüpheleniyor" dedi.
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