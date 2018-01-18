18 Ocak 2018 Perşembe2 C.Evvel 1439
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Otomobil egzozuna kola dökülürse ne olur?

Aracının egzozuna 5 Litre kola dökerek ilginç bir deney yapan adam, olan biteni anbean kaydetti. İşte o görüntüler

. 'Oto Destekçim' adlı YouTube kanalının paylaştığı video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

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