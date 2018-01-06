07 Ocak 2018 Pazar19 R.Ahir 1439
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Oyuncağı alınan panda kendini yerlere atıyor

Bakıcısının, en sevdiği oyuncağını aldığı sevimli yavru panda, üzüntüden kendini yerlere atıyor.

 İzleyenleri kahkahaya boğan görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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